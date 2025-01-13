Мужская Суперлига: расписание игрового дня 13 января

Сегодня, 13 января, состоятся матчи 21-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 21-й тур (время московское):

14:30. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва).

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург).

19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.