Женская Суперлига: расписание игрового дня 13 января

Сегодня, 13 января, состоятся матчи 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 18-й тур (время — московское):

16:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск)

18:00. «Протон» (Саратов) — «Омичка» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».