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Волейболисты московского «Динамо» уступили «Енисею» в 21-м туре Суперлиги-2024/2025

Волейболисты московского «Динамо» уступили «Енисею» в 21-м туре Суперлиги-2024/2025
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Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) потерпел поражение в выездном матче 21-го тура PARI Суперлиги с красноярским «Енисеем». Счёт — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) в пользу команды из Красноярска.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
13 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш

Это поражение не позволило команде Константина Брянского выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас москвичи идут на втором месте с 43 очками, уступая лидирующему казанскому «Зениту» из-за большего количества проведённых игр. «Енисей» набрал 29 очков и находится на восьмой строчке.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
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