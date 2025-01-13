Волейболисты московского «Динамо» уступили «Енисею» в 21-м туре Суперлиги-2024/2025

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) потерпел поражение в выездном матче 21-го тура PARI Суперлиги с красноярским «Енисеем». Счёт — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) в пользу команды из Красноярска.

Это поражение не позволило команде Константина Брянского выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас москвичи идут на втором месте с 43 очками, уступая лидирующему казанскому «Зениту» из-за большего количества проведённых игр. «Енисей» набрал 29 очков и находится на восьмой строчке.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.