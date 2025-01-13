Волейболисты московского «Динамо» уступили «Енисею» в 21-м туре Суперлиги-2024/2025
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) потерпел поражение в выездном матче 21-го тура PARI Суперлиги с красноярским «Енисеем». Счёт — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) в пользу команды из Красноярска.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
13 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Это поражение не позволило команде Константина Брянского выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас москвичи идут на втором месте с 43 очками, уступая лидирующему казанскому «Зениту» из-за большего количества проведённых игр. «Енисей» набрал 29 очков и находится на восьмой строчке.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Комментарии
- 13 января 2025
-
17:26
-
17:09
-
10:02
-
09:50
-
00:48
- 12 января 2025
-
23:39
-
20:46
-
20:41
-
19:37
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
10:44
-
09:59
- 11 января 2025
-
23:42
-
23:31
-
19:14
-
14:41
-
00:29
- 10 января 2025
-
23:52
-
23:28
-
23:06
-
22:40
-
22:37
-
21:36
-
20:51
-
20:38
-
18:28
-
17:55
-
10:00
- 9 января 2025
-
23:24
-
21:23
-
19:47
-
19:39
-
09:21