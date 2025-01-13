Новосибирский «Локомотив» одержал победу над «Оренбуржьем» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 21-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из МВК «Оренбуржье» (Нефтяник). Встреча проходила на домашней для них арене и завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Железнодорожники одержали уже вторую в сезоне победу над «Оренбуржьем». Напомним, в 6-м туре предварительного этапа счёт был 3:0 в пользу новосибирцев. После игры 21-го тура команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.