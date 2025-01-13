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Женская Суперлига: результаты игрового дня 13 января

Женская Суперлига: результаты игрового дня 13 января
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Сегодня, 13 января, состоялись два матча предварительного этапа 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2024/2025, женщины, 18-й тур:

  • «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (24:26, 25:22, 16:25, 16:25);
  • «Протон» (Саратов) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:9, 25:18, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В соревновании принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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