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Волейбольный «Зенит СПб» в гостях обыграл «Белогорье» в матче мужской Суперлиги

Волейбольный «Зенит СПб» в гостях обыграл «Белогорье» в матче мужской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) в гостях одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) в матче 21-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт — 3:1 (25:21, 17:25, 25:13, 27:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Эта победа позволила подопечным Владимира Алекно оторваться на одно очко от своих ближайших преследователей — московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива» — в турнирной таблице. Сейчас «Зенит СПб» занимает второе место, имея в активе 44 очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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