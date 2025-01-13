Волейбольный «Зенит СПб» в гостях обыграл «Белогорье» в матче мужской Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) в гостях одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) в матче 21-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025. Счёт — 3:1 (25:21, 17:25, 25:13, 27:25).

Эта победа позволила подопечным Владимира Алекно оторваться на одно очко от своих ближайших преследователей — московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива» — в турнирной таблице. Сейчас «Зенит СПб» занимает второе место, имея в активе 44 очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.