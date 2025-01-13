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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 января

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 января
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Сегодня, 12 января, состоялось три матча 21-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 21-й тур:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Динамо М» (Москва) — 3:1 (25:21, 25:18, 21:25, 25:20);
  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Оренбуржье» (Нефтяник) — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22);
  • «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (21:25, 25:17, 13:25, 25:27).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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