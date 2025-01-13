Любушкина — о победе «Локомотива» над «Спартой»: бьёшь, ещё сильнее бьёшь, а они поднимают

Центральная калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина оценила победу команды в матче с нижегородской «Спартой», а также рассказала о ближайших играх. Напомним, встреча в рамках 18-го тура женской Суперлиги завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

«Супер! Очень хотелось играть, отвыкли тренироваться. С другой стороны, было хорошо, потому что было время и отдохнуть, потренировать то, что где-то пропускали в ущерб каким-то элементам. Здорово. Две недели потренировались, отработали нюансы некоторые. Когда вышли на игру, у всех было видно желание, и была такая командная работа, где-то было сложно – команда выходила вперёд, хорошо в защите и на подаче отработали, поймали нас где-то в приёме.

Ну да, игра непростая получилась. Где-то нервишки они нам потрепали. В общем, это хорошо, потому что если бы игра была вообще проходная, то есть не набрали бы они 15 очков, то было бы для нас хуже, потому что нам надо игровой тонус набирать, как тренер нам сказал. Всё равно, когда есть какое-то сопротивление, когда ты бьёшь, не можешь забить, опять бьёшь, вроде сильно бьёшь, ещё сильнее, а они поднимают. В этом плане, наоборот, хорошо.

Впереди – Красноярск. Мне кажется, я ещё от Омска не отошла, а уже Красноярск (смеётся), ещё дальше. Ну нет, я такие выезды не жду, в кавычках «ждём». Но, с другой стороны, уже хочется, как говорится, отмучиться, быстрее чтобы он прошёл, быстрее это переварить и вернуться назад домой в родные стены. Там уже будут такие серьёзные матчи, поэтому сейчас нужно максимально себя сохранить именно физически, максимально свести к нулю респираторные заболевания», – рассказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.