«Всё пасуется Эбрар Каракурт». Главный тренер «Спарты» — об игре с «Локомотивом»

Главный тренер нижегородской «Спарты» Станислав Саликов прокомментировал поражение команды в матче с калининградским «Локомотивом» в рамках 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 20:25).

«Мы приехали играть, старались взять хотя бы партию. Но уж больно много мощи было у «Локомотива». Мы с соперниками всё-таки в разных весовых категориях. В концовках партий они были надёжнее. Подачи Ирины Воронковой, атаки Каракурт. Всё, что не решается с первого раза, пасуется Эбрар, и она всё решает. Нам такое сделать сложно, приходится брать просмотры, тайм-ауты, чтобы сняться с подачи. Да, мы неплохо защищались, старались, но достать атаки «Локомотива» было сложно», – приводит слова Саликова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, для «Спарты» это поражение стало 15-м подряд. Нижегородская команда расположилась на последней строчке турнирной таблицы, заработав семь очков.