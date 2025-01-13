Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянка Толок второй раз подряд признана MVP матча в Италии

Россиянка Толок второй раз подряд признана MVP матча в Италии
Комментарии

21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, выступающая за итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), признана MVP матча в рамках 17-го тура Серии А1. Для россиянки это второе подряд звание MVP в первых двух матчах 2025 года.

12 января команда встретилась с «Ромой». Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 29:27, 25:17). Россиянка набрала 23 очка и стала самым результативным игроком матча. Неделю назад «Игор Горгондзола» встречался с «Веро Воллей», где Толок набрала 26 очков.

После 17-го тура «Игор Горгондзола» сохраняет третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с «Кунео» Анастасии Капраловой, расположившемся на 12-м месте. Матч назначен на 15 января.

Материалы по теме
Федоровцева впервые прокомментировала досрочное возвращение из «Шанхая» в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android