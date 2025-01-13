Россиянка Толок второй раз подряд признана MVP матча в Италии

21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, выступающая за итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), признана MVP матча в рамках 17-го тура Серии А1. Для россиянки это второе подряд звание MVP в первых двух матчах 2025 года.

12 января команда встретилась с «Ромой». Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 29:27, 25:17). Россиянка набрала 23 очка и стала самым результативным игроком матча. Неделю назад «Игор Горгондзола» встречался с «Веро Воллей», где Толок набрала 26 очков.

После 17-го тура «Игор Горгондзола» сохраняет третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с «Кунео» Анастасии Капраловой, расположившемся на 12-м месте. Матч назначен на 15 января.