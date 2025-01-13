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Россиянки в Италии: Толок вновь MVP, Щербань в заявке, но не играет

В Италии завершился 17-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 35 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Ромой» со счётом 3:0 (25:14, 29:27, 25:17). Россиянка набрала 23 очка, стала самым результативным игроком и второй раз подряд была признана MVP матча. Акимова продолжает восстановление.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (15:25, 23:25, 22:25) устувпил «Веро Воллей». Капралова набрала 11 очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь одержал победу над «Тальмассонсом» со счётом 3:2 (30:32, 25:19, 25:17, 19:25, 15:11). Кобзарь набрала одно очко. Напомним, за «Тальмассонс» выступала Яна Щербань, которая решила покинуть команду. В матче с «Валлефольей» россиянка попала в заявку, но на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 21:25) уступил «Перудже». Россиянка на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:17) победил «Бусто Арсицио». Антропова набрала 14 очков, Котикова выступала на позиции либеро.

После 17-го тура итальянской Серии А1 все клубы с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Скандиччи» Котиковой и Антроповой – второе место, «Новара» Толок и Акимовой – третье, «Кьери» Ляшко – шестое, «Валлефолья» Кобзарь – восьмое, «Кунео» Капраловой – 12-е.