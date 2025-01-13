Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 15-го тура

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В Турции завершился 15-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 38 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 0:3 (22:25, 18:25, 21:25) уступил «Вакифбанку» Марины Марковой. Лазарева набрала 14 очков, Курило – 12 очков, Маркова – 11.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 1:3 (18:25, 25:23, 10:25, 19:25) уступил «Экзачибаши». Россиянка набрала одно очко.

«Фенербахче», в который в январе вернулась Арина Федоровцева, одержал победу над «Нилуфером» со счётом 3:0 (25:10, 25:15, 25:17). Россиянки в заявке на матч не было.

После 15-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой возглавляет турнирную таблицу, «Вакифбанк» Марковой сохранил третье место, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – шестое, а «Зерен Спор» Кочуриной – седьмое.