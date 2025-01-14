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Дмитрий Волков продлил контракт с ВК «Зенит-Казань» на один сезон

Дмитрий Волков продлил контракт с ВК «Зенит-Казань» на один сезон
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Победитель чемпионата Европы 2017 года, обладатель Кубка вызова российский волейболист Дмитрий Волков продлил контракт до конца сезона-2025/2026 с ВК «Зенит-Казань». Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Волков перешёл в «Зенит-Казань» в 2021 году после семи сезонов в новоуренгойском «Факеле». В апреле 2017 года с «Факелом» завоевал Кубок вызова и был признан лучшим игроком финальных матчей турнира. В составе «Зенита-Казань» завоевал два чемпионских титула и три Кубка России.

В нынешнем сезоне Волков возглавляет список бомбардиров казанского «Зенита». Команда идёт на первом месте в мужской Суперлиге с 53 очками в 19 встречах. На втором месте располагается «Зенит СПб» с 44 очками в 20 матчах.

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