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Зоран Терзич — о продолжении работы в клубе «Динамо-Ак Барс»: есть большая вероятность

Зоран Терзич — о продолжении работы в клубе «Динамо-Ак Барс»: есть большая вероятность
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич заявил, что будет продолжать работу в клубе, несмотря на возвращение на аналогичный пост в сборной Сербии. Специалист подчеркнул, что большие нагрузки для него привычное дело.

«Есть большая вероятность. Никакой разницы нет: в клубе я работаю в одно время, в национальной команде — в другое. Летом работаю с национальной командой, а потом в клубе. Я так работаю больше 20 лет. Привык, для меня нет проблем», — приводит слова Терзича ТАСС.

Ранее 29 декабря «Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стало обладателем Кубка России. 27 декабря стало известно, что Терзич покинет пост главного тренера женской сборной России. Специалист возглавит сборную Сербии. Под его руководством команда стала серебряным призёром Олимпийских игр в 2016 году, чемпионом мира в 2018 году и трёхкратным чемпионом Европы.

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