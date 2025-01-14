Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российская доигровщица Яна Щербань перешла в индонезийскую команду «Джакарта Пертамина»

Российская доигровщица Яна Щербань перешла в индонезийскую команду «Джакарта Пертамина»
Яна Щербань
Комментарии

Российская доигровщица Яна Щербань будет выступать за индонезийский волейбольный клуб «Джакарта Пертамина Эндуро». Об этом сообщил популярный волейбольный ресурс Volinews Indonesia в социальных сетях.

Уточняется, что Щербань уже прибыла в Индонезию для выступления в Proliga.

Ранее стало известно, что доигровщица покинула итальянский волейбольный клуб «Тальмассонс», в который перешла перед началом текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба итальянской Лиги А1 на официальном сайте, ссылаясь на «Тальмассонс». Клуб пошёл навстречу россиянке, пожелавшей разорвать профессиональные отношения до конца сезона.

Материалы по теме
Россиянка Яна Щербань покинула итальянский «Тальмассонс» в середине сезона
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android