Российская доигровщица Яна Щербань перешла в индонезийскую команду «Джакарта Пертамина»

Российская доигровщица Яна Щербань будет выступать за индонезийский волейбольный клуб «Джакарта Пертамина Эндуро». Об этом сообщил популярный волейбольный ресурс Volinews Indonesia в социальных сетях.

Уточняется, что Щербань уже прибыла в Индонезию для выступления в Proliga.

Ранее стало известно, что доигровщица покинула итальянский волейбольный клуб «Тальмассонс», в который перешла перед началом текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба итальянской Лиги А1 на официальном сайте, ссылаясь на «Тальмассонс». Клуб пошёл навстречу россиянке, пожелавшей разорвать профессиональные отношения до конца сезона.