Волейбольные клубы «Факел Ямал» и МГТУ провели обмен связующими. Теперь Егор Казбанов, ранее представлявший московскую команду, начнёт выступление за новоуренгойский клуб. Его место в МГТУ займёт Михаил Вышников, который отправился из «Факела» в столичный клуб на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба «Факела Ямал» на официальном сайте.

27-летний Казбанов в прошлом сезоне помог МГТУ стать чемпионом Высшей лиги А и выйти в Суперлигу. Свою профессиональную карьеру он начал в белгородском «БелГУ» в 2015 году, в 2019-м перешёл в «Технолог-Белогорье». Он также играл за «Белогорье» в сезоне-2020/2021, одинцовскую «Искру» в сезоне-2021/2022. Перед переходом в московскую команду Казбанов провёл сезон в петербургском «Автомобилисте».

23-летний Вышников начинал карьеру в краснодарском «Динамо», с 2018-го по 2020-й играл в «Ярославиче». В сезоне-2020/2021 перешёл в молодёжную команду «Факела», а уже на следующий год пополнил состав основной команды, где выступал до перехода в МГТУ.