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Федоровцева впервые сыграла за «Фенербахче» после возвращения из «Шанхая»

Федоровцева впервые сыграла за «Фенербахче» после возвращения из «Шанхая»
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20-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева впервые выступила за турецкий «Фенербахче» после возвращения из китайского «Шанхая» и сразу стала самым результативным игроком матча.

15 января в рамках 16-го тура Лиги Султанлар её команда одержала победу над «Сигорта Шоп» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:10). Россиянка набрала 18 очков, 13 из которых заработала в атаке, четыре на подаче и одно очко – на блоке.

Напомним, Федоровцева покинула китайский «Шанхай» до окончания действия контракта без предварительного уведомления клуба. Спортсменке мог грозить штраф, но официальным решением FIVB Федоровцевой разрешили вернуться в турецкую команду. Стало известно, что китайский клуб не выполнял своих обязательств. Спортсменка отыграла половину срока контракта без какой-либо оплаты.

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