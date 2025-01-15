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«Надо срочно проигрывать один матч!» Терзич — о победной серии «Динамо-Ак Барс»

«Надо срочно проигрывать один матч!» Терзич — о победной серии «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал, как влияет беспроигрышная серия, состоящая из 18 матчей, на его команду. Клуб занимает первое место в турнирной таблице женской российской Суперлиги сезона-2024/2025.

«Надо срочно проигрывать один матч! (смеётся). На самом деле на 50% я шучу, а на 50 – нет. Для команды такая серия – это хорошо, игроки уверены в себе. Но когда было 0:2 с «Ленинградкой» в финале Кубка России, они начали немножко нервничать и думать: «Как так? Почему это происходит?»

На самом деле неважно, сколько побед подряд. Главное – кубки. Надо всегда играть в свою лучшую игру, а там уж – какой будет результат», – рассказал Терзич в интервью «БО Спорт».

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