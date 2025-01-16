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Экс-россиянка Антропова признана самым ценным игроком декабря в итальянской Серии А1

Экс-россиянка Антропова признана самым ценным игроком декабря в итальянской Серии А1
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21-летняя бывшая россиянка Екатерина Антропова, выступающая за «Савино Дель Бене» (Скандиччи), признана самым ценным игроком декабря в итальянской Серии А1.

В последнем месяце 2024 года Антропова помогла команде одержать пять побед в шести матчах и дважды была признана MVP встречи в противостояниях с «Пинероло» и «Кунео», за который выступает россиянка Анастасия Капралова. «Скандиччи» уступил только «Игор Горгондзола» (Новара) Татьяны Толок.

После 17-го тура итальянской Серии А1 «Савино Дель Бене» занимает вторую строчку в турнирной таблице. У команды 14 побед и три поражения. Лидером является «Имоко Конельяно». Клуб проводит серию, состоящую уже из 16 матчей.

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