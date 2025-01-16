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«Скорость, ум и сила». Волейболистка Капралова рассказала о чемпионате Италии

«Скорость, ум и сила». Волейболистка Капралова рассказала о чемпионате Италии
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Волейболистка итальянского «Кунео» Анастасия Капралова рассказала об особенностях национального чемпионата этой страны.

«Скорость. Ум. И скажу, что сила. Это первое, что пришло в голову. Но сила не так важна в итальянском чемпионате. Привлекает скорость, все играют не на силу, а с головой. Каждое действие продумано до конца и отработано.

Для себя здесь я поняла, что в волейбол нужно играть, максимально продумывая каждое своё действие. Это постоянные переключения в каждом элементе. Очень важна общая игра, ты должен уметь всё», — сказала Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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