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Анастасия Капралова: хотела бы вернуться в Россию, но игроком основного состава

Анастасия Капралова: хотела бы вернуться в Россию, но игроком основного состава
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Волейболистка итальянского «Кунео» Анастасия Капралова рассказала о потенциальном возвращении в чемпионат России.

«Я однозначно открыта ко всем предложениям. В Россию вернуться могу и хочу. Но скажу, что меня привлекают топовые клубы. Я бы хотела вернуться в Россию, в «Локомотив», но уже в качестве игрока основного состава, потому что, как уже говорила ранее, мне очень важно выступать и прогрессировать. Стилистика итальянского чемпионата мне больше импонирует, и я рада получать здесь игровую практику. Поэтому, когда вернусь в Россию, с удовольствием хотелось бы добавить этой европейской манеры в наш чемпионат», — отметила Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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