Волейболистка Капралова рассказала о главных минусах жизни в Италии

Доигровщица «Кунео» Анастасия Капралова рассказала о главных минусах, с которыми столкнулась, выступая в Италии.

«Самый главный минус — время работы. Это что-то с чем-то (улыбается). Потому что они могут работать четыре часа в сутки. Проблема в том, что по Google-картам это не отследишь. И если хочешь узнать, работает магазин или нет, тебе нужно подойти к нему и посмотреть часы работы. И, конечно, сиеста. Если захочешь где-нибудь поесть в дневные часы, то удачи тебе (смеётся).

Второй минус — итальянцы бывают непунктуальными и медленными. Например, если встреча в 10, то это будет в 10:15. И простые мероприятия, как ужин, могут растянуться на три часа. Для меня как человека из России, где все пунктуальные, было непривычно», — подчеркнула Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.