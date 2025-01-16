Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистка Капралова рассказала о главных минусах жизни в Италии

Волейболистка Капралова рассказала о главных минусах жизни в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица «Кунео» Анастасия Капралова рассказала о главных минусах, с которыми столкнулась, выступая в Италии.

«Самый главный минус — время работы. Это что-то с чем-то (улыбается). Потому что они могут работать четыре часа в сутки. Проблема в том, что по Google-картам это не отследишь. И если хочешь узнать, работает магазин или нет, тебе нужно подойти к нему и посмотреть часы работы. И, конечно, сиеста. Если захочешь где-нибудь поесть в дневные часы, то удачи тебе (смеётся).
Второй минус — итальянцы бывают непунктуальными и медленными. Например, если встреча в 10, то это будет в 10:15. И простые мероприятия, как ужин, могут растянуться на три часа. Для меня как человека из России, где все пунктуальные, было непривычно», — подчеркнула Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«В Италии ты должна уметь на площадке всё». Интервью с Анастасией Капраловой
Эксклюзив
«В Италии ты должна уметь на площадке всё». Интервью с Анастасией Капраловой
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android