Капралова — единственная россиянка, сумевшая набрать очки в 18-м туре итальянской Серии А1

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В Италии завершился 18-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, усилиями Анастасии Капраловой набрали 16 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, уступил «Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 1:3 (26:24, 22:25, 24:26, 21:25). Толок выступала на позиции либеро, Акимова продолжает восстановление. Капралова принесла своей команде 16 очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь уступил «Имоко Конельяно» со счётом 1:3 (16:25, 18:25, 25:22, 19:25). Россиянка на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) победил «Бусто Арсицио». Россиянка на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» («Скандиччи»), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:22) победил «Тальмассонс». Антропова и Котикова на площадку не вышли.

После 18-го тура итальянской Серии А1 все клубы с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Скандиччи» Котиковой и Антроповой — второе место, «Новара» Толок и Акимовой — третье, «Кьери» Ляшко — шестое, «Валлефолья» Кобзарь — восьмое, «Кунео» Капраловой — 12-е.