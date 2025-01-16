Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: итоги 16-го тура

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В Турции завершился 16-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 37 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 0:3 (8:25, 24:26, 16:25) уступил «Тюрк Хава Йоллари». Лазарева набрала 17 очков, Курило на площадку не вышла.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 1:3 (31:29, 21:25, 19:25, 12:25) уступил «Галатасараю». Россиянка набрала два очка.

За «Фенербахче» впервые после возвращения сыграла Арина Федоровцева. Её команда одержала победу над «Сигорта Шоп» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:10). Россиянка набрала 18 очков и стала самым результативным игроком матча.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:10, 25:22, 25:21) победил «Арас Карго». Россиянка на площадку не вышла.

После 16-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой лидирует в турнирной таблице, «Вакифбанк» Марковой сохранил третье место, «Кузейбору» Лазаревой и Курило — шестое, а «Зерен Спор» Кочуриной — седьмое.