Мужская Суперлига: расписание игрового дня 17 января

Сегодня, 17 января, состоятся матчи 22-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 22-й тур (время московское):

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.