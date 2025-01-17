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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 17 января

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 17 января
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Сегодня, 17 января, состоятся матчи 22-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 22-й тур (время московское):

  • 17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск).
  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
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Новости. Волейбол
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