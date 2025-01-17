Женя Гребенников — о причинах, по которым остался в России: я здесь ради спорта, и точка

Чемпион Европы, победитель Мировой лиги, Лиги наций, Олимпийских игр, французский волейболист, игрок сборной Франции и петербургского «Зенита» Женя Гребенников раскрыл причины, по которым решил остаться в российском клубе.

«Я долго колебался, потому что предложения были серьёзные. Речь шла не о финансовом аспекте, а о спортивном. Я играю, чтобы побеждать. Меня беспокоит то, что я могу уехать из России, ничего не выиграв, хотя я завоёвывал трофеи во всех странах, в которых выступал. Я понимаю, что моё решение может тревожить, но я здесь для того, чтобы играть в волейбол на высоком уровне. Я не занимаюсь политикой. Я здесь ради спорта, и точка», — приводит слова Гребенникова L’Equipe.

Ранее стало известно, что Гребенников в начале года согласился продлить контракт с «Зенитом» ещё на один сезон, несмотря на предложения от клубов из Франции и Италии.