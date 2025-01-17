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Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Факел» в матче мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Факел» в матче мужской Суперлиги
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 22-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из МВК «Факел» (Новый Уренгой). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Морозов, Пипуныров
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (46 очков). «Факел» расположился на девятой строчке чемпионата с 27 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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