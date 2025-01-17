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Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче чемпионата России по волейболу

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче чемпионата России по волейболу
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 22-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из МВК «Кузбасс» (Кемерово). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (46 очков). «Кузбасс» расположился на 10-й строчке чемпионата с 28 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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