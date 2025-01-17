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«Заречье-Одинцово» одержало победу над московским «Динамо» в матче женской Суперлиги

«Заречье-Одинцово» одержало победу над московским «Динамо» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 17 января, волейболистки «Заречье-Одинцово» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает четвёртое место с результатом 40 очков. «Динамо» расположилось на пятой строчке, заработав 33 очка.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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