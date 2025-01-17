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Эбрар Каракурт — о продолжении карьеры: хотела бы испытать Америку

Эбрар Каракурт — о продолжении карьеры: хотела бы испытать Америку
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25-летняя турецкая диагональная калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Эбрар Каракурт рассказала, в каких лигах хотела бы сыграть за время своей карьеры. Турецкие источники сообщают, что после завершения сезона-2024/2025 Каракурт вернётся в Лигу Султанлар, где будет представлять «Экзачибаши». Клуб пока не подтвердил информацию.

«Я испытала Италию, я испытала Россию. Я скучаю по дому. Если Лига Америки выйдет на хороший уровень, я хотела бы испытать Америку после Турции, но не сейчас», – приводит слова Каракурт ntvspor.net.

Напомним, турецкая диагональная вошла в состав «Локомотива» перед началом сезона-2023/2024. По итогам первого сезона в России Каракурт стала самым результативным игроком и MVP национального чемпионата.

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