Эбрар Каракурт — о продолжении карьеры: хотела бы испытать Америку

25-летняя турецкая диагональная калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Эбрар Каракурт рассказала, в каких лигах хотела бы сыграть за время своей карьеры. Турецкие источники сообщают, что после завершения сезона-2024/2025 Каракурт вернётся в Лигу Султанлар, где будет представлять «Экзачибаши». Клуб пока не подтвердил информацию.

«Я испытала Италию, я испытала Россию. Я скучаю по дому. Если Лига Америки выйдет на хороший уровень, я хотела бы испытать Америку после Турции, но не сейчас», – приводит слова Каракурт ntvspor.net.

Напомним, турецкая диагональная вошла в состав «Локомотива» перед началом сезона-2023/2024. По итогам первого сезона в России Каракурт стала самым результативным игроком и MVP национального чемпионата.