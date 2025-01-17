В FIVB внесли изменения в правила подачи на предстоящие четыре года

Международная федерация волейбола по заказу 39-го Всемирного конгресса FIVB представила новое издание правил на 2025-2028 годы. Основные изменения касаются правил подачи.

Согласно нововведениям, игроки подающей команды могут занять любое место на площадке. Ошибки в расстановке фиксироваться не будут. Вместе с тем игрокам подающей команды запрещено поднимать руки выше головы, пока мяч не перелетит через сетку.

Напомним, на 39-м Всемирном конгрессе Международной федерации волейбола также избрали нового президента. Им стал бразилец Фабио Азеведо, который возглавил организацию на ближайшие восемь лет, с 2024 по 2032 год.