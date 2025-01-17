Мужская Суперлига: результаты игрового дня 17 января

Сегодня, 17 января, состоялось два матча 22-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 22-й тур:

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 24:26, 23:25);

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:16).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.