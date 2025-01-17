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Женская Суперлига: результаты игрового дня 17 января

Женская Суперлига: результаты игрового дня 17 января
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Сегодня, 17 января, состоялся один матч 19-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 19-й тур:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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