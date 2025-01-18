Женская Суперлига: расписание игрового дня 18 января

Сегодня, 18 января, состоятся матчи 19-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 19-й тур (время московское):

17:00. «Тулица» (Тула) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург);

18:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск);

18:00. «Минчанка» (Минск) — «Динамо Кр» (Краснодар).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».