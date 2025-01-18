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«Газпром-Югра» уступил «Белогорью», потерпев шестое поражение подряд в Суперлиге

«Газпром-Югра» уступил «Белогорью», потерпев шестое поражение подряд в Суперлиге
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В Сургуте завершился матч 22-го тура мужского чемпионата России — 2024/2025 по волейболу между местным клубом «Газпром-Югра» и «Белогорьем» (Белгород). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород

В турнирной таблице белгородцы занимают пятое место с 44 очками. «Газпром-Югра» потерпел шестое поражение подряд и располагается на 11-й строчке (16 очков). Лидером является казанский «Зенит» (53).

Напомним, в мужском чемпионате России принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица чемпионата России - 2024/2025
Календарь чемпионата России - 2024/2025
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Новости. Волейбол
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