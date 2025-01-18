«Газпром-Югра» уступил «Белогорью», потерпев шестое поражение подряд в Суперлиге

В Сургуте завершился матч 22-го тура мужского чемпионата России — 2024/2025 по волейболу между местным клубом «Газпром-Югра» и «Белогорьем» (Белгород). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:22).

В турнирной таблице белгородцы занимают пятое место с 44 очками. «Газпром-Югра» потерпел шестое поражение подряд и располагается на 11-й строчке (16 очков). Лидером является казанский «Зенит» (53).

Напомним, в мужском чемпионате России принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.