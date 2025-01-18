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Волейбольный «Зенит» СПб продлил победную серию в Суперлиге, обыграв красноярский «Енисей»

Волейбольный «Зенит» СПб продлил победную серию в Суперлиге, обыграв красноярский «Енисей»
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Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (Белгород) в матче 22-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

Это 11-я победа подряд санкт-петербургской команды в турнире. Она позволила подопечным Владимира Алекно подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков. «Енисей» прервал победную серию из трёх матчей и находится на восьмом месте.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
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