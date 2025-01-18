Волейбольный «Зенит» СПб продлил победную серию в Суперлиге, обыграв красноярский «Енисей»

Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (Белгород) в матче 22-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15).

Это 11-я победа подряд санкт-петербургской команды в турнире. Она позволила подопечным Владимира Алекно подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков. «Енисей» прервал победную серию из трёх матчей и находится на восьмом месте.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.