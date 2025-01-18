Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в 19-м туре Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в 19-м туре Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 18 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 19-го тура женской Суперлиги — 2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Минчанкой» (Минск), а «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
«Вся команда была лидером». Перемен в топ-3 в женской Суперлиге не случилось
«Вся команда была лидером». Перемен в топ-3 в женской Суперлиге не случилось
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android