Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в 19-м туре Суперлиги

Сегодня, 18 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 19-го тура женской Суперлиги — 2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).

Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Минчанкой» (Минск), а «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».