Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в 19-м туре Суперлиги
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Сегодня, 18 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 19-го тура женской Суперлиги — 2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Минчанкой» (Минск), а «Динамо-Метар» сыграет с калининградским «Локомотивом».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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