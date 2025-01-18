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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 18 января

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 18 января
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Сегодня, 18 января, состоялись матчи 22-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 22-й тур:

  • «Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 0:3 (18:25, 23:25, 12:25);
  • «Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (25:18, 19:25, 19:25, 15:25);
  • МГТУ (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (26:28, 18:25, 22:25);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 26:24, 25:15).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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