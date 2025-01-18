Женская Суперлига: результаты игрового дня 18 января

Сегодня, 18 января, состоялись матчи 19-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 19-й тур:

«Тулица» (Тула) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 18:35);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:13, 25:16, 25:19);

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (12:25, 25:15, 23:25, 24:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».