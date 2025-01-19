Диагональная «Заречья» Козлова рассказала о победе над московским «Динамо»

Диагональная клуба «Заречье-Одинцово» Валерия Козлова прокомментировала результат с московским «Динамо» в рамках 19-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24) в пользу подмосковного клуба.

«Игра получилась очень насыщенной и по-настоящему интересной. Вся команда прекрасно понимала, что эта победа нам необходима и опускать руки точно нельзя. В четвёртой партии мы старались допускать по минимуму своих ошибок и показывать, что мы умеем. И, конечно, командный дух, поддержка болельщиков и помощь со стороны тренеров нам очень сильно помогли. Это было здорово, всех — с победой!

Каково входить в игру, когда нужно помочь команде? Эмоции положительные от того, что мы смогли перевернуть ход матча и в итоге победить. Но, анализируя встречу, понимаешь, что ещё много над чем надо работать. Могу сказать, что это достаточно сложно, поскольку надо сразу показывать максимум. Так как времени на раскачку попросту нет. И нужно всё время, пока стоишь на замене, настраиваться головой и телом», — сказала Козлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.