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«Что ж поделать». Кошкин — о поражении «Динамо» в матче с «Заречьем»

«Что ж поделать». Кошкин — о поражении «Динамо» в матче с «Заречьем»
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Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин рассказал, почему его команда уступила «Заречью-Одинцово» в рамках 19-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (23:25, 25:19, 19:25, 24:26).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева

«Все четыре партии по большому счёту складывались по одному сценарию, когда в одной расстановке одна из команд уходит вперёд, а другая героически пытается догнать. Четвёртая партия должна была закончиться в нашу пользу. У нас было большое преимущество, но в концовке мы неправильно распорядились мячом и не забили то, что было нужно.

Конечно, болельщики «погнали» «Заречье» вперёд, но мы должны через это проходить и забивать свои мячи. А если брать первую и третью партию, то мы не можем себе позволять на шесть-восемь мячей в одной расстановке не сниматься, а потом пытаться это исправить. Наша беда, что мы в нападении не могли сняться. Что ж поделать, идём дальше», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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