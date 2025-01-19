Алекно — о победе «Зенита» СПб в матче с «Енисеем»: настолько дорогого стоит

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно после победы команды над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15) в рамках 22-го тура мужской Суперлиги оценил игру подопечных.

«Во второй партии сделали чуть больше ошибок. Это же такой вид спорта: кто больше ошибается, тот проигрывает.

Но хочу сказать, что вторая партия настолько дорогого стоит, настолько она ценна и для будущего, и для нас, что, может быть, хорошо, раз так начали. Самое лучшее — что мы так закончили. Очень здорово, ведь команда далеко не простая. Тот всплеск и ритм, который мы задали в первой партии, — понятно, что всю игру так тяжело играть, может, и это чуть сказалось», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.