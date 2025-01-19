Алекно — о победе «Зенита» СПб в матче с «Енисеем»: настолько дорогого стоит
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно после победы команды над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:15) в рамках 22-го тура мужской Суперлиги оценил игру подопечных.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
«Во второй партии сделали чуть больше ошибок. Это же такой вид спорта: кто больше ошибается, тот проигрывает.
Но хочу сказать, что вторая партия настолько дорогого стоит, настолько она ценна и для будущего, и для нас, что, может быть, хорошо, раз так начали. Самое лучшее — что мы так закончили. Очень здорово, ведь команда далеко не простая. Тот всплеск и ритм, который мы задали в первой партии, — понятно, что всю игру так тяжело играть, может, и это чуть сказалось», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
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