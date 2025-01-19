Россиянка Лазарева набрала 40 очков в матче турецкой Лиги Султанлар

Сегодня, 19 января, 27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за турецкий «Кузейбору», набрала 40 очков в матче с «Арас Карго» в рамках 17-го тура Лиги Султанлар.

За матч россиянка атаковала 75 раз, набрала 36 очков в атаке и четыре — на блоке. Анна укрепила своё лидерство в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Турции. У Лазаревой 389 очков, у ближайшей преследовательницы — Юлии Щуровской из «Нилуфера» — 344 очка.

Несмотря на результат Лазаревой, «Кузейбору» всё равно уступил «Арас Карго» со счётом 2:3 (22:25, 20:25, 25:14, 25:22, 8:15) и опустился с шестого на седьмое место в турнирной таблице.