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Казанский «Зенит» разгромил АСК в матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» разгромил АСК в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 19 января, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли АСК из Нижнего Новгорода. Матч 22-го тура мужской Суперлиги завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 58 очков. АСК располагается на последней, 15-й строчке. Клуб из Нижнего Новгорода заработал лишь девять очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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