Казанский «Зенит» разгромил АСК в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 19 января, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли АСК из Нижнего Новгорода. Матч 22-го тура мужской Суперлиги завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 58 очков. АСК располагается на последней, 15-й строчке. Клуб из Нижнего Новгорода заработал лишь девять очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.