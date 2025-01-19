Мужская Суперлига: результаты игрового дня 19 января

Сегодня, 19 января, состоялся один матч 22-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 22-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 58 очков. АСК располагается на последней, 15-й строчке. Клуб из Нижнего Новгорода заработал лишь девять очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.