Женская Суперлига: результаты игрового дня 19 января

Сегодня, 19 января, состоялось два матча 19-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 19-й тур:

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив К» (Калининградская область) — 0:3 (14:25, 20:25, 23:25).

«Омичка» (Омская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (14:25, 27:25, 22:25, 19:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».