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Женская Суперлига: результаты игрового дня 20 января

Женская Суперлига: результаты игрового дня 20 января
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Сегодня, 20 января, состоялся один матч 19-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 19-й тур. Результаты 20 января:

  • «Спарта» (Нижний Новгород) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (18:25, 25:14, 22:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

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