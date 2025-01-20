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Алексей Вербов назвал компонент, в котором «Зениту-Казань» необходимо прибавить

Алексей Вербов назвал компонент, в котором «Зениту-Казань» необходимо прибавить
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал игру своей команды в матче с нижегородским АСК, который занимает последнее место в турнирной таблице. Встреча в рамках 22-го тура мужской Суперлиги завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) в пользу казанцев.

«Мы делали то, что должны были. Есть над чем поработать, не всё получалось на 100%. Сегодня получше подавали, меньше ошибались. Но на своём съёме всё равно должны играть лучше. Причём не было расслабленности, были сконцентрированы с первого до последнего мяча, но именно взаимодействия оставляют желать лучшего. Это то, в чём у нас ещё точно есть резерв. Понятно, Майка не так давно вернулся.

Сейчас мы должны быстро вернуться в своё привычное состояние, так как в следующих двух турах – «Динамо» и «Зенит» СПб», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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