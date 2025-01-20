«Феноменальный волейбол». Карполь — об игре «Омички» в матче с «Уралочкой»

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь оценил игру соперника в матче 19-го тура женской Суперлиги. Его команда одержала победу над «Омичкой» со счётом 3:1 (25:14, 25:27, 25:22, 25:19).

«Игровой план мы выполняли только в первой партии. А дальше «Омичка» сильно добавила, начала играть в какой-то феноменальный волейбол. Антонова творила просто чудеса! Мы же отыграли эти партии на тройку. Допускали очень много ошибок и на подаче, и на блоке. Так что есть о чём подумать!

«Омичка» — классная команда, они будут добавлять. Сюда пришёл отличный игрок Наталья Кроткова, она может стать лидером и поможет опытом», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.