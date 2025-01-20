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Всего пять очков набрали россиянки в 19-м туре итальянской Серии А1

В Италии завершился 19-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, вновь показали результат исключительно усилиями Анастасии Капраловой и завершили тур с пятью очками.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Иль Бизонте Ференце» со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 27:25). Толок на площадку не вышла, Акимова продолжает восстановление.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 14:25) уступил «Роме». Россиянка набрала пять очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 3:1 (25:19, 17:25, 25:17, 25:23) победил «Бергамо». Кобзарь вышла во втором сете, но очков не набрала.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 29:27) победил «Тальмассонс». Россиянка на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 0:3 (21:25, 14:25, 13:25) уступил «Имоко Конельяно». Антропова набрала 11 очков, Котикова на площадку не вышла.

После 19-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой сохранили места в турнирной таблице – второе и третье соответственно, «Кьери» Ляшко поднялся с шестого на пятое, а «Валлефолья» Кобзарь и «Кунео» Капраловой остались на восьмом и 12-м местах соответственно.